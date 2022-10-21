Стал известен лучший молодой футболист Европы

21 октября, 22:41
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Гави получит приз 7 ноября в Турине (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Гави получит приз 7 ноября в Турине (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави выиграл премию Golden Boy-2022, которая вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года среди выступающих в Европе.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое ежегодно вручает награду.

Трофей 18-летний футболист получит 7 ноября в Турине.

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Кроме Гави на награду на финальном этапе претендовали: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба - Боруссия Дортмунд), Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид), Педри, Ансу Фати (оба - Барселона), Антониу Силва (Бенфика), Фабиу Карвалью (Ливерпуль), Вильфред Ньонто (Лидс), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все - Бавария), Фабио Миретти (Ювентус), Нико Гонсалес (Валенсия), Нуну Мендеш (ПСЖ), Джорджио Скальвини (Аталанта), Никола Залевски (Рома), Беньямин Шешко (Ред Булл Зальцбург) и Ийенома Дестини Удогие (Удинезе).

Видео дня

Перед этим 17 октября Гави стал лучшим молодым игроком по версии журнала France Football.

Ранее сообщалось, что форвард мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема выиграл Золотой мяч 2022 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона

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