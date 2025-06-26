Шахтер определился с местом проведения домашнего матча квалификации Лиги Европы

26 июня, 16:55
Поделиться:
Шахтер стартует в еврокубках 10 июля (Фото: ФК Шахтёр)

Шахтер стартует в еврокубках 10 июля (Фото: ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер сыграет домашний матч против финского Ильвеса в первом раунде квалификации Лиги Европы в Словении.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Поединок против клуба из Тампере состоится 10 июля на стадионе Стожице в Любляне. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.

Реклама

Читайте также:
Шахтер согласился продать футболиста сборной Украины в турецкий клуб за 6−7 млн евро — СМИ

Стадион был открыт в 2010 году и вмещает 16 000 зрителей.

Также стартовала продажа билетов. Цены начинаются от 12 евро для взрослых и 7 евро для детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Ответный матч Ильвес — Шахтер пройдет 17 июля в Финляндии, старт поединка — в 19:00.

Ранее сообщалось, что новый тренер Шахтера Арда Туран раскрыл первые тактические изменения в донецкой команде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лига Европы Футбол ФК Шахтер Любляна Словения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X