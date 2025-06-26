Шахтер определился с местом проведения домашнего матча квалификации Лиги Европы
Шахтер стартует в еврокубках 10 июля (Фото: ФК Шахтёр)
Донецкий Шахтер сыграет домашний матч против финского Ильвеса в первом раунде квалификации Лиги Европы в Словении.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Поединок против клуба из Тампере состоится 10 июля на стадионе Стожице в Любляне. Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.
Стадион был открыт в 2010 году и вмещает 16 000 зрителей.
Также стартовала продажа билетов. Цены начинаются от 12 евро для взрослых и 7 евро для детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Ответный матч Ильвес — Шахтер пройдет 17 июля в Финляндии, старт поединка — в 19:00.
Ранее сообщалось, что новый тренер Шахтера Арда Туран раскрыл первые тактические изменения в донецкой команде.