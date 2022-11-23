На фоне разрыва контракта с Роналду. Семейство Глейзеров готово продать Манчестер Юнайтед
В настоящее время рыночная капитализация клуба оценивается в 2,15 млрд долларов (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)
Владельцы Манчестер Юнайтед семья Глейзеров готовы продать клуб, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
«Совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба. Этот процесс предназначен для обеспечения будущего роста клуба с конечной целью его позиционирования, чтобы он мог извлечь выгоду из возможностей как на футбольном поле, так и в коммерческом плане.