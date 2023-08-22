Главный тренер Манчестер Сити перенес экстренную операцию

22 августа, 16:33
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Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был прооперирован из-за проблем со спиной.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Гвардиола в течение некоторого времени страдал от сильной боли в спине, и вылетел в Барселону на экстренную операцию.

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Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Гвардиола останется в Барселоне, где будет проходить реабилитацию.

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Обязанности главного тренера Манчестер Сити будет исполнять его ассистент Хуанма Лильо.

Ожидается, что Гвардиола вернется после перерывов на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил уникальный рекорд после победы в Суперкубке УЕФА и обошел Луческу по количеству трофеев.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Хирургическая операция Хосеп Гвардиола

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