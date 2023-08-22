Главный тренер Манчестер Сити перенес экстренную операцию 22 августа, 16:33 Хосеп Гвардиола (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был прооперирован из-за проблем со спиной.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Гвардиола в течение некоторого времени страдал от сильной боли в спине, и вылетел в Барселону на экстренную операцию.

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Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Гвардиола останется в Барселоне, где будет проходить реабилитацию.

Обязанности главного тренера Манчестер Сити будет исполнять его ассистент Хуанма Лильо.

Ожидается, что Гвардиола вернется после перерывов на матчи сборных.



Ранее сообщалось, что Гвардиола установил уникальный рекорд после победы в Суперкубке УЕФА и обошел Луческу по количеству трофеев.