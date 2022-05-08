«Он полностью принадлежит Путину». Легенда белорусского футбола высказался о Лукашенко 8 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Александр Хацкевич (Фото:ФК Динамо)

Легенда киевского Динамо и белорусского футбола Александр Хацкевич поделился мнением о президенте-диктаторе своей страны Александре Лукашенко.



Свои мысли о главе государства бывший полузащитник изложил в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Так, Хацкевич заявил, что Лукашенко считает себя колхозником. По его словам, диктатор так и живет с крестьянским менталитетом.

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«Понятно, что он будет озвучивать то, что хочет слушать и слышать его друг, по его словам, Путин. Он показывает, что хочет участвовать в мирных переговорах, быть гарантом для Украины.

Но люди понимают, что этот человек полностью принадлежит Путину", — сказал бывший футболист.

Ранее Хацкевич призвал ужесточить санкции против спортсменов из России и Беларуси.

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