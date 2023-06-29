Специально для Месси: клуб Кривцова назначил на пост главного тренера команды бывшего наставника Барселоны 29 июня, 11:03 Херардо Морено (Фото:ФК Интер Майами)

Интер Майами официально сообщил о том, что Херардо Морено стал новым тренером команды.

Американский клуб будет возглавлять 69-летний аргентинский специалист. Детали сделки не сообщаются.

Entrevista exclusiva con nuestro nuevo DT, Tata Martino 👋 🎥 pic.twitter.com/NFXX8uaOqf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023

«Он очень уважаемый человек в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт как главного тренера вдохновят нашу команду и взволнуют наших болельщиков. С нетерпением ждем того, какое влияние он окажет на поле и вне его», — заявил совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Видео дня

Мартино заменит на должности Фила Невилла, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов — всего 15 очков в 15 матчах.

Напомним, Херардо ранее работал с Месси в Барселоне и сборной Аргентины. Отметим, что за американский клуб также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Ранее сообщалось, что Месси подытожил прошедший сезон во французском клубе.