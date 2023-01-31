Лидер защиты Динамо близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги — журналист 31 января, 09:42 Забарный в ближайшее время должен прибыть в Англию (Фото:ФК Динамо)

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру в Борнмуте, который выступает в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны близки к подписанию соглашения.

Ожидается, что во вторник, 31 января, украинец вылетит в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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По информации СМИ, за трансфер Забарного Борнмут может заплатить 25 млн евро.

После 20-ти туров Борнмут занимает в английской Премьер-лиге 18-е место, находясь в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Томаш Кендзер перешел на правах аренды в греческий ПАОК.

