Лидер защиты Динамо близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги — журналист

31 января, 09:42
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Забарный в ближайшее время должен прибыть в Англию (Фото:ФК Динамо)

Забарный в ближайшее время должен прибыть в Англию (Фото:ФК Динамо)

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру в Борнмуте, который выступает в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны близки к подписанию соглашения.

Ожидается, что во вторник, 31 января, украинец вылетит в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Видео дня

https://twitter.com/fabrizioromano/status/1620184730514898948?s=46&t=PL874RnbphRFaxSJgThdtQ
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По информации СМИ, за трансфер Забарного Борнмут может заплатить 25 млн евро.

После 20-ти туров Борнмут занимает в английской Премьер-лиге 18-е место, находясь в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Томаш Кендзер перешел на правах аренды в греческий ПАОК.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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