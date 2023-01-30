Защитник сборной Украины перейдет в клуб Бекхэма — СМИ 30 января, 11:01 Кривцов выступает за Шахтер с 2010 года (Фото:ФК Шахтер)

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов близок к переходу в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, сообщает Miami Herald.

Клуб из США находится в поисках центрального защитника и выбор пал на 31-летнего игрока, имеющего опыт выступлений за сборную Украины и в Лиге чемпионов.

Как утверждает издание, переговоры по переходу Кривцова находятся на завершающей стадии.

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Ожидается, что он присоединится к команде в ближайшие дни.

Кривцов выступает за Шахтер с 2010 года. В этом сезоне он провел за «горняков» 11 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что английский Брайтон сделал улучшенное предложение донецкому Шахтеру по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко, однако получил отказ.

