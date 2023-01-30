Защитник сборной Украины перейдет в клуб Бекхэма — СМИ

30 января, 11:01
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Кривцов выступает за Шахтер с 2010 года (Фото:ФК Шахтер)

Кривцов выступает за Шахтер с 2010 года (Фото:ФК Шахтер)

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов близок к переходу в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, сообщает Miami Herald.

Клуб из США находится в поисках центрального защитника и выбор пал на 31-летнего игрока, имеющего опыт выступлений за сборную Украины и в Лиге чемпионов.

Как утверждает издание, переговоры по переходу Кривцова находятся на завершающей стадии.

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Ожидается, что он присоединится к команде в ближайшие дни.

Кривцов выступает за Шахтер с 2010 года. В этом сезоне он провел за «горняков» 11 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что английский Брайтон сделал улучшенное предложение донецкому Шахтеру по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко, однако получил отказ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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