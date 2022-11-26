«Это трендец». Журналист показал ужасное состояние газона перед матчем Ингулец — Верес в украинской Премьер-лиге — фото

26 ноября, 14:50
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На стадионе в Петрово мяч не отпрыгивает от газона (Фото:Дмитрий Поворознюк via Instagram)

На стадионе в Петрово мяч не отпрыгивает от газона (Фото:Дмитрий Поворознюк via Instagram)

Журналист Дмитрий Поворознюк раскритиковал состояние газона стадиона в Петрово перед матчем 15-го тура украинской Премьер-лиги между местным Ингульцем и ровенским Вересом.

Поворознюк в своем аккаунте в Instagram заявил, что матч можно было провести в Киеве, в соседних Кропивницком или Александрии, однако никто из представителей УПЛ не занялся этим вопросом, несмотря на ужасное состояние газона в Петрово.

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«Мы за то, чтобы играть в деревнях. Сейчас регламент позволяет: нет разницы, раздевалки, трибуны и многие другие вещи. Песок, асфальт, галька, резиновые мячи, волейбольные, в бассейне… Но футбольное поле… Мы еще не начали играть в футбол, а его уже нет. Тренер в шоке. Это трендец», — сказал Поворознюк.

Журналист опубликовал видео, на котором видно, что мяч не отпрыгивает от газона, больше похожего на болото.

В предыдущем туре УПЛ Ингулец обыграл Львов (1:0) и покинул последнее место.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Верес ФК Ингулец

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