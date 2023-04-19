«Здоровый океан — здоровая планета». Клуб Бекхэма отправил девушку плавать с акулами — видео 19 апреля, 19:31 Интер Майами заботится об экологии (Фото:ФК Интер Майами)

Интер Майами, совладельцем которого является легендарный футболист Дэвид Бекхэм, оригинально привлек внимание к проблемам экологии.

Совместно с Adidas Интер Майами выпустил форму, изготовленную из пластика, выброшенного в океан, сообщает пресс-служба клуба.

Чтобы привлечь внимание к загрязнению океана, клуб организовал специальную фотосессию с моделью в футболке из переработанного океанского мусора, которая плавает с акулами.

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«Здоровый океан – здоровая планета», – говорится в сообщении Интер Майами.

В таких же футболках футболисты Интера Майами сыграют в День Земли, 22 апреля, против Хьюстона Динамо.

Ранее сообщалось, что игроком Интер Майами стал экс-футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов.