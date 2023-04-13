«Ха-ха-ха!». Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо

13 апреля, 13:06
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Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о своих финансовых условиях в столичном клубе.

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor .

Отвечая на вопрос журналиста о своей зарплате в Динамо, Луческу отметил, что деньги для него не главное.

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«Ха-ха-ха! Я ждал этот вопрос… Я не зарабатываю столько, как представляют люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине» , — сказал Луческу.

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Ранее Луческу рассказал, что у него проблемы со здоровьем, и не исключил, что может покинуть клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Зарплата Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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