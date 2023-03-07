Стала известна зарплата Ярмоленко в Аль-Айне — медиа 7 марта, 19:08 Контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до конца сезона (Фото:Аль Айн via Facebook)

Стала известна заработная плата звезды сборной Украины Андрея Ярмоленко в эмиратском Аль-Айне, сообщает портал Salary Sport.

По информации источника, Ярмоленко зарабатывает в Аль-Айне около 37 тысяч евро в неделю, что составляет около 1,9 млн евро в год.

Это существенно меньше, чем он получал в лондонском Вест Хэме, где его зарплата составляла около 6,7 млн евро в год.

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Согласно данным, оклад Ярмоленко в Аль-Айне даже меньше, чем был в киевском Динамо в 2015—2016 годах.

Фото: salarysport.com

Контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский во французском Марселе зарабатывает 1,8 млн евро в год, а Михаил Мудрик в Челси – около 5,6 млн евро в год.