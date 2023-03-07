Стала известна зарплата Ярмоленко в Аль-Айне — медиа
Контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до конца сезона (Фото:Аль Айн via Facebook)
Стала известна заработная плата звезды сборной Украины Андрея Ярмоленко в эмиратском Аль-Айне, сообщает портал Salary Sport.
По информации источника, Ярмоленко зарабатывает в Аль-Айне около 37 тысяч евро в неделю, что составляет около 1,9 млн евро в год.
Это существенно меньше, чем он получал в лондонском Вест Хэме, где его зарплата составляла около 6,7 млн евро в год.
Согласно данным, оклад Ярмоленко в Аль-Айне даже меньше, чем был в киевском Динамо в 2015—2016 годах.
Контракт Ярмоленко с Аль-Айном рассчитан до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский во французском Марселе зарабатывает 1,8 млн евро в год, а Михаил Мудрик в Челси – около 5,6 млн евро в год.