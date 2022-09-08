Экс-футболист сборной Украины вернулся в российский клуб
Кулаков — уроженец города Изюм Харьковской области (Фото:ФК Урал)
Бывший футболист сборной Украины Денис Кулаков вернулся в российский Урал.
36-летний защитник оказался в заявке екатеринбургского клуба на текущий сезон. Пока в новом розыгрыше чемпионата России украинец на поле не выходил.
Интересно, что в марте текущего года появилась информация, что Денис расторг контракт с Уралом.
Кулаков — уроженец города Изюм Харьковской области. Ранее он поиграл за донецкий Шахтер, мариупольский Ильичевец, полтавскую Ворсклу, Днепр и харьковский Металлист.
На счету защитника два матча в составе сборной Украины. С Ворсклой он выигрывал национальный кубок.
Ранее экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик рассказал, что помогал ВСУ во время выступлений за московский Локомотив.
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