Экс-футболист сборной Украины вернулся в российский клуб 8 сентября, 20:41 Кулаков — уроженец города Изюм Харьковской области (Фото:ФК Урал)

Бывший футболист сборной Украины Денис Кулаков вернулся в российский Урал.



36-летний защитник оказался в заявке екатеринбургского клуба на текущий сезон. Пока в новом розыгрыше чемпионата России украинец на поле не выходил.

Интересно, что в марте текущего года появилась информация, что Денис расторг контракт с Уралом.

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Кулаков — уроженец города Изюм Харьковской области. Ранее он поиграл за донецкий Шахтер, мариупольский Ильичевец, полтавскую Ворсклу, Днепр и харьковский Металлист.

На счету защитника два матча в составе сборной Украины. С Ворсклой он выигрывал национальный кубок.

Ранее экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик рассказал, что помогал ВСУ во время выступлений за московский Локомотив.

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