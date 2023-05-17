«Закончится эра». Легендарный итальянский футболист объявил о решении завершить карьеру 17 мая, 17:15 Бонуччи играет еще один сезон (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи объявил, что завершит карьеру после сезона 2023/24.

Об этом Бонуччи заявил в интервью YouTube-каналу Ювентуса.

В 2024 году у Бонуччи завершается контракт с Ювентусом и следующий сезон, по словам футболиста, станет последним в его игровой карьере.

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«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского оборонительного стиля.

В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть футболку Ювентуса. А сделать это 500 раз — значит войти в историю Юве. Это отличные эмоции.



Жить в этой футболке было все равно, что жить во сне в течение 12 лет. Внутри меня всегда живет ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта", — сказал Бонуччи.



Бонуччи выступает за Ювентус с 2010 года, за исключением сезона 2017/18, когда он находился в аренде в Милане.

Также на его счету 120 матчей за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Германии, мадридского Реала, лондонского Арсенала и других клубов 34-летней Месут Озил объявил о завершении карьеры.