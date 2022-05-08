Восхитил легенду мирового футбола. Игрок сборной Украины забил эффектный гол в чемпионате Англии — видео 8 мая, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Для Миколенко этот гол стал первым результативным действием в составе Эвертона (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко забил эффектный гол в матче 36-го тура чемпионата Англии против Лестера.



Результативным ударом экс-игрок киевского Динамо отметился уже на 6-й минуте поединка.

Виталий нанес красивейший удар по мячу метров с 18 после длинного паса от Алекса Ивоби. Сфера от ноги украинца залетела в самый угол ворот хозяев.

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На результативный удар 22-летнего защитника отреагировал легенда английского и мирового футбола Алан Ширер. Он написал в Twitter: «Вау. Какой потрясающий удар Миколенко в моменте с его первым голом в Премьер-лиге».

Сам поединок завершился победой команды украинца со счетом 2:1. Набранные три очка позволили Эвертону подняться на 16-ое место в турнирной таблице чемпионата Англии и покинуть зону вылета.

Ранее Миколенко признали лучшим игроком апреля в английском Эвертоне по версии болельщиков.

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