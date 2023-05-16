Интер победил в миланском дерби и стал первым финалистом Лиги чемпионов — видео 16 мая, 23:54 Победный гол забил Мартинес (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Интер победил Милан со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и по итогам двух поединков вышел в финал.

Милан мог открывать счет в дебюте игры, однако с ударом Диаса справился Онана. Еще один шанс вывести россонери вперед упустил Леау, который пробил в нескольких сантиметрах от стойки. На моменты Милана Интер ответил ударом Джеко, который парировал Меньян.

Видео дня

Во втором тайме Милан почти ничего не показал в атаке, а на 74-й минуте пропустил в свои ворота — Мартинес получил мяч от Лукаку в штрафной и точно пробил в ближний угол.

Интер без проблем довел матч до победы и стал первым финалистом Лиги чемпионов. За трофей миланский клуб поборется с Реалом или Манчестер Сити, которые свой матч сыграют 17 мая.

Интер — Милан 1:0 (первый матч — 2:0)

Гол: Мартинес, 74