Шахтер не внес новичка команды в состав на матчи Лиги Европы 3 февраля, 21:19 Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Ренном (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы

В список команды попали 28 футболистов, среди которых оказались новичок Кевин Келси и Ярослав Ракицкий, который вернулся в клуб.

Не нашлось места в заявке другому новичку Шахтера — грузинскому защитнику Георгию Гочолейшвили.

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Заявка Шахтера:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с французским Ренном.

Первый матч состоится в Варшаве 16 февраля. Ответный матч — во Франции 23 февраля.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Сергей Кривцов перешел в Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.