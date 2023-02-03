Шахтер не внес новичка команды в состав на матчи Лиги Европы
Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Ренном (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер объявил заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы
В список команды попали 28 футболистов, среди которых оказались новичок Кевин Келси и Ярослав Ракицкий, который вернулся в клуб.
Не нашлось места в заявке другому новичку Шахтера — грузинскому защитнику Георгию Гочолейшвили.
Заявка Шахтера:
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов
В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с французским Ренном.
Первый матч состоится в Варшаве 16 февраля. Ответный матч — во Франции 23 февраля.
Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Сергей Кривцов перешел в Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.