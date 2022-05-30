Российские оккупанты разрушили новый велокомплекс в Лимане — фото 30 мая, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Велокомплекс строили больше года (Фото:Павел Кириленко via Facebook)

Российские оккупанты уничтожили велокомплекс со специализированной трассой BMX в Лимане Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По словам Кириленко, велокомплекс строили более года в рамках президентской программы Велике будівництво и он был единственным в своем роде на всю Украину.

Видео дня

«Теперь этот комплекс стал еще одной «военной целью» русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.

На 2022 год мы планировали провести здесь как минимум два всеукраинских турнира и один международный. Эти планы уничтожила русская федерация.

Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А россия за все заплатит. И поплатится!", — написал Кириленко.

Фото: Павел Кириленко via Facebook

Фото: Павел Кириленко via Facebook

Фото: Павел Кириленко via Facebook

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.