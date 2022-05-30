Российские оккупанты разрушили новый велокомплекс в Лимане — фото
Велокомплекс строили больше года (Фото:Павел Кириленко via Facebook)
Российские оккупанты уничтожили велокомплекс со специализированной трассой BMX в Лимане Донецкой области.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
По словам Кириленко, велокомплекс строили более года в рамках президентской программы Велике будівництво и он был единственным в своем роде на всю Украину.
«Теперь этот комплекс стал еще одной «военной целью» русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.
В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.
Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А россия за все заплатит. И поплатится!", — написал Кириленко.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.
Перед этим захватчики разбомбили стадион черниговской Десны.
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