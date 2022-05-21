Российские оккупанты разрушили стадион, на котором тренировалась сборная Украины — фото 21 мая, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Стадион был построен перед Евро-2012 (Фото:Zorya Londonsk via Twitter)

Российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Фото разрушений стадиона опубликовано на странице в Facebook Zorya Londonsk в Twitter.

В результате обстрелов пострадали трибуны, а на поле и на территории арены от снарядов образовались большие ямы.

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Кроме тренировок сборной Украины, ранее на стадионе проходили домашние матчи харьковских Гелиоса, Металлиста 1925 и Металла.

Арена была построена в 2011 году перед Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.



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