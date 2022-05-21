Российские оккупанты разрушили стадион, на котором тренировалась сборная Украины — фото

21 мая, 17:49
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Стадион был построен перед Евро-2012 (Фото:Zorya Londonsk via Twitter)

Стадион был построен перед Евро-2012 (Фото:Zorya Londonsk via Twitter)

Российские оккупанты разрушили футбольный стадион Солнечный в Харькове, где перед поединками тренировалась сборная Украины.

Фото разрушений стадиона опубликовано на странице в Facebook Zorya Londonsk в Twitter.

В результате обстрелов пострадали трибуны, а на поле и на территории арены от снарядов образовались большие ямы.

Видео дня
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1527634655171817475?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527634655171817475%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Ffootball%2Fukraine%2F6306473-v-kharkove-okkupanty-razrushili-stadion-na-kotorom-trenirovalas-sbornaya-ukrainy

Кроме тренировок сборной Украины, ранее на стадионе проходили домашние матчи харьковских Гелиоса, Металлиста 1925 и Металла.

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Арена была построена в 2011 году перед Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.

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Теги:   Футбол Харьков Сборная Украины

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