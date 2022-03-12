«Самый опасный военный объект». Оккупанты полностью разбомбили стадион клуба украинской Премьер-лиги — фото
Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)
Российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.
Фото разрушений стадиона имени Юрия Гагарина Десна опубликовала на своей странице в Facebook.
В результате бомбардировки разрушены трибуны, а на поле образовалась огромная яма.
«Уже в третий раз москальские оккупанты обстреляли самый опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото - последствия ночной авиабомбардировки.
Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, «соседи», жить с этим всю жизнь.
Победа за Правдой Победа за Украиной", - говорится в заявлении клуба.
Ранее оккупанты уже обстреливали стадион Десны, разрушив одну из трибун.
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