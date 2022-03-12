«Самый опасный военный объект». Оккупанты полностью разбомбили стадион клуба украинской Премьер-лиги — фото 12 марта, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)

Российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.

Фото разрушений стадиона имени Юрия Гагарина Десна опубликовала на своей странице в Facebook.

В результате бомбардировки разрушены трибуны, а на поле образовалась огромная яма.

«Уже в третий раз москальские оккупанты обстреляли самый опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото - последствия ночной авиабомбардировки.

Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее и лучше, а вам, «соседи», жить с этим всю жизнь.

Победа за Правдой Победа за Украиной", - говорится в заявлении клуба.

Ранее оккупанты уже обстреливали стадион Десны, разрушив одну из трибун.