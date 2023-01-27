Голкипер сборной Украины решил покинуть Реал и может вернуться в бывший клуб — журналист

27 января, 20:30
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Лунин проигрывает конкуренцию Куртуа (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Лунин проигрывает конкуренцию Куртуа (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть мадридский Реал, сообщает журналист Начо Гонсалес.

По информации журналиста, Лунин близок к возвращению в клуб второго дивизиона Испании Овьедо, за который он выступал ранее.

Украинец может сменить клуб уже этой зимой на правах аренды до конца сезона, после чего не вернется в Реал и получит статус свободного агента.

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Отмечается, что ключевую роль в решении Лунина сыграла его супруга Анастасия, поскольку ей очень нравится город Овьедо.

https://twitter.com/naachoogl/status/1618678190599438336

Накануне Реал обыграл Атлетико со счетом 3:1 и вышел в полуфинал, а Лунин просидел весь матч в запасе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Сборная Украины Андрей Лунин

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