Голкипер сборной Украины решил покинуть Реал и может вернуться в бывший клуб — журналист 27 января, 20:30 Лунин проигрывает конкуренцию Куртуа (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть мадридский Реал, сообщает журналист Начо Гонсалес.

По информации журналиста, Лунин близок к возвращению в клуб второго дивизиона Испании Овьедо, за который он выступал ранее.

Украинец может сменить клуб уже этой зимой на правах аренды до конца сезона, после чего не вернется в Реал и получит статус свободного агента.

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Отмечается, что ключевую роль в решении Лунина сыграла его супруга Анастасия, поскольку ей очень нравится город Овьедо.

Накануне Реал обыграл Атлетико со счетом 3:1 и вышел в полуфинал, а Лунин просидел весь матч в запасе.