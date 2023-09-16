Окончательное решение. Лунин определился со своим будущим в Реале 16 сентября, 20:15 Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не будет оставаться в мадридском клубе.

Как сообщает Sport.es, украинский футболист принял решение покинуть Реал на правах свободного агента.

Контракт Лунина с испанским клубом истекает летом 2024 года.

Напомним, основной голкипер Реала Тибо Куртуа выбыл минимум на шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки. «Сливочные» на его замену подписали Кепу Аррисабалагу.

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В текущем сезоне 24-летний украинец провел два матча за Реал, в которых пропустил один гол.

Ранее сообщалось, что Гарет Бейл назвал игрока Реала, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча.