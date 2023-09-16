Окончательное решение. Лунин определился со своим будущим в Реале
Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не будет оставаться в мадридском клубе.
Как сообщает Sport.es, украинский футболист принял решение покинуть Реал на правах свободного агента.
Контракт Лунина с испанским клубом истекает летом 2024 года.
Напомним, основной голкипер Реала Тибо Куртуа выбыл минимум на шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки. «Сливочные» на его замену подписали Кепу Аррисабалагу.
В текущем сезоне 24-летний украинец провел два матча за Реал, в которых пропустил один гол.
Ранее сообщалось, что Гарет Бейл назвал игрока Реала, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча.