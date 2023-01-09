Титулованный европейский клуб объявил о подписании лидера сборной Украины

9 января, 19:11
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Малиновский будет играть под 18-м номером (Фото:ФК Марсель)

Малиновский будет играть под 18-м номером (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из итальянской Аталанты во французский Марсель.

Об этом сообщает официальный сайт Марселя.

Малиновский перешел во французский клуб на правах аренды с правом выкупа.

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В новой команде украинец выступит под 18-м номером.

Видео дня

Марсель представил Малиновского ярким видеороликом.

https://twitter.com/OM_Officiel/status/1612488435759214596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612488435759214596%7Ctwgr%5E782e0f7545bf15972546dd928a67d1dc4f20e893%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.om.fr%2Ffr%2Factualites%2F4803%2Fequipe-pro%2F71794-ruslan-malinovskyi-est-olympien

29-летний украинский хавбек стал первым новичком Марселя в зимнее трансферное окно-2023.

Марсель — 9-кратный чемпион Франции и 10-кратный обладатель кубка страны. Также в сезоне 1992/93 клуб выигрывал Лигу чемпионов.

На данный момент после 17 туров Лиги 1 Марсель занимает третье место.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщал, что переход Малиновского обойдется Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины Французская Лига 1 ФК Марсель Аталанта

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