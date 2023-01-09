Титулованный европейский клуб объявил о подписании лидера сборной Украины
Малиновский будет играть под 18-м номером (Фото:ФК Марсель)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из итальянской Аталанты во французский Марсель.
Об этом сообщает официальный сайт Марселя.
Малиновский перешел во французский клуб на правах аренды с правом выкупа.
В новой команде украинец выступит под 18-м номером.
Марсель представил Малиновского ярким видеороликом.
29-летний украинский хавбек стал первым новичком Марселя в зимнее трансферное окно-2023.
Марсель — 9-кратный чемпион Франции и 10-кратный обладатель кубка страны. Также в сезоне 1992/93 клуб выигрывал Лигу чемпионов.
На данный момент после 17 туров Лиги 1 Марсель занимает третье место.
Накануне журналист Фабрицио Романо сообщал, что переход Малиновского обойдется Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.