Клуб английской Премьер-лиги объявил о переходе одного из лидеров Шахтера
Соломон подписал с Фелхэмом контракт на один сезон (Фото:ФК Фулхэм)
Израильский легионер донецкого Шахтера Манор Соломон перешел в лондонский Фулхэм.
Об этом сообщает официальный сайт Фулхэма.
Соломон подписал с лондонским клубом арендное соглашение до 30 июня 2023 года.
Сообщается, что Соломон воспользовался решением ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.
"Я очень счастлив оказаться в Фулхэме и не могу дождаться, чтобы ощутить особую атмосферу Крэйвен Коттедж.
Здесь есть несколько замечательных игроков, и я полон решимости помочь Фулхэму достичь целей в год.
Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях", - сказал Соломон.
Соломон стал игроком Шахтера в 2019 году и сыграл за "горняков" 106 матчей, в которых забил 22 гола.
Ранее сообщалось, что бразильский защитник Шахтера Додо перешел в итальянскую Фиорентину.
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