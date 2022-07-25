Клуб английской Премьер-лиги объявил о переходе одного из лидеров Шахтера

25 июля, 20:40
Соломон подписал с Фелхэмом контракт на один сезон (Фото:ФК Фулхэм)

Соломон подписал с Фелхэмом контракт на один сезон (Фото:ФК Фулхэм)

Израильский легионер донецкого Шахтера Манор Соломон перешел в лондонский Фулхэм.

Об этом сообщает официальный сайт Фулхэма.

Соломон подписал с лондонским клубом арендное соглашение до 30 июня 2023 года.

Сообщается, что Соломон воспользовался решением ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Видео дня
https://twitter.com/FulhamFC/status/1551598650798682112

"Я очень счастлив оказаться в Фулхэме и не могу дождаться, чтобы ощутить особую атмосферу Крэйвен Коттедж.

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Здесь есть несколько замечательных игроков, и я полон решимости помочь Фулхэму достичь целей в год.

Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях", - сказал Соломон.

Соломон стал игроком Шахтера в 2019 году и сыграл за "горняков" 106 матчей, в которых забил 22 гола.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Шахтера Додо перешел в итальянскую Фиорентину.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Английская Премьер-лига

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