Звездный футболист Шахтера перешел в титулованный итальянский клуб

22 июля, 17:12
Додо подписал с Фиорентиной контракт на пять лет (Фото:ФК Фиорентина)

Додо подписал с Фиорентиной контракт на пять лет (Фото:ФК Фиорентина)

Итальянская Фиорентина объявила о подписании бразильского защитника донецкого Шахтера Додо.

Об этом сообщает официальный сайт Фиорентины.

Додо подписал с Фиорентиной контракт на пять сезонов — до лета 2027 года.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, Фиорентина заплатит Шахтеру за игрока 14,5 млн евро, еще 3,5 млн евро «горняки» могут получить как бонус.

Видео дня
https://twitter.com/acffiorentina/status/1550428952002437120

На днях футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором попрощался с Шахтером.

https://www.instagram.com/reel/CgNAzZzKJZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Додо выступал за Шахтер с января 2018 года и за это время сыграл за донецкий клуб в 97 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Маркос Антонио перешел в Лацио, хавбек Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Фиорентина Серия А Чемпионат Италии

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