Звездный футболист Шахтера перешел в титулованный итальянский клуб 22 июля, 17:12 Додо подписал с Фиорентиной контракт на пять лет (Фото:ФК Фиорентина)

Итальянская Фиорентина объявила о подписании бразильского защитника донецкого Шахтера Додо.

Об этом сообщает официальный сайт Фиорентины.

Додо подписал с Фиорентиной контракт на пять сезонов — до лета 2027 года.



Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, Фиорентина заплатит Шахтеру за игрока 14,5 млн евро, еще 3,5 млн евро «горняки» могут получить как бонус.

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На днях футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором попрощался с Шахтером.

Додо выступал за Шахтер с января 2018 года и за это время сыграл за донецкий клуб в 97 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Маркос Антонио перешел в Лацио, хавбек Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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