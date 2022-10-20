Шахтер пропустит следующий тур украинской Премьер-лиги 20 октября, 20:04 Матч Шахтер — Минай перенесен на декабрь (Фото:ФК Шахтер)

Матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и закарпатским Минаем перенесен на декабрь.

Об этом рассказал главный тренер Миная Владимир Шаран, сообщает FanDay.

По словам Шарана, Шахтер обратился к Минаю с просьбой перенести матч из-за участия в Лиге чемпионов и закарпатский клуб согласился.

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«Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в частности, тратят на ВСУ. Наша игра с "горняками" пройдет в декабре», — сказал Шаран.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против Селтика 25 октября.

Ранее по подобной причине был перенесен матч 6-го тура УПЛ Шахтер - Львов.

В 7-м туре УПЛ Шахтер разгромил Колосс (3:0) и сравнялся по очкам с лидером Днепром-1.