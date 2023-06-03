Реал сделал выбор между двумя суперфорвардами Европы 3 июня, 11:47 Мбаппе еще имеет год контракта с ПСЖ (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Мадридский Реал определился с трансферными приоритетами.

По информации Relevo, главной целью Реала в ближайшее время является подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Переманить Килиана мадридский клуб собирается летом 2024 года, когда у французского нападающего завершится контракт с ПСЖ, поэтому он сможет достаться «сливочным» бесплатно.

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Ради трансфера Мбаппе Реал готов отказаться от нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который уже давно входит в планы мадридцев.

В частности, в переходе Мбаппе заинтересован и президент клуба Флорентино Перес, который хочет видеть в атаке мадридцев грозное трио нападающих — Винисиус-Мбаппе-Родриго.

Ранее сообщалось, что ПСЖ покинул испанский защитник Серхио Рамос.