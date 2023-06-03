Реал сделал выбор между двумя суперфорвардами Европы
Мбаппе еще имеет год контракта с ПСЖ (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Мадридский Реал определился с трансферными приоритетами.
По информации Relevo, главной целью Реала в ближайшее время является подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Переманить Килиана мадридский клуб собирается летом 2024 года, когда у французского нападающего завершится контракт с ПСЖ, поэтому он сможет достаться «сливочным» бесплатно.
Ради трансфера Мбаппе Реал готов отказаться от нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который уже давно входит в планы мадридцев.
В частности, в переходе Мбаппе заинтересован и президент клуба Флорентино Перес, который хочет видеть в атаке мадридцев грозное трио нападающих — Винисиус-Мбаппе-Родриго.
Ранее сообщалось, что ПСЖ покинул испанский защитник Серхио Рамос.