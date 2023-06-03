Чемпион мира официально покидает ПСЖ 3 июня, 09:48 Серхио Рамос провел в ПСЖ два сезона (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос покинет парижский клуб в конце сезона.

Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Контракт Рамоса с ПСЖ действует до конца июня 2023 года, и французский клуб не будет продлевать соглашение с игроком.

Рамос выступал за ПСЖ с июля 2021 года. За это время он сыграл 57 матчей и забил 5 голов во всех турнирах

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Испанец дважды выиграл с парижанами чемпионат Франции и один раз стал победителем Суперкубка страны.

Следует отметить, что Рамос со сборной Испании становился чемпионом мира в 2010 году и дважды чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

На днях главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, Лионель Месси покинет парижский клуб после завершения этого сезона.

Позже в ПСЖ опровергли эту информацию, назвав слова тренера «ошибочными».