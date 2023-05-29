«Я очень счастлив». Лидер ПСЖ сделал заявление относительно своего будущего в клубе 29 мая, 14:57 Килиан Мбаппе будет играть за ПСЖ в следующем сезоне (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не собирается в ближайшее время покидать парижский клуб, который в этом сезоне стал чемпионом Франции.

Мбаппе заверил, что в следующем сезоне будет защищать цвета ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо, цитируя футболиста.

«Нет новостей о моем будущем? Я очень счастлив в ПСЖ и очень доволен своим выбором быть частью этого проекта. Я буду в ПСЖ в следующем сезоне», — сказал Мбаппе.

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Соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до 30 июня 2024 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Сообщалось, что форвард не будет активизировать эту опцию и покинет парижский клуб после завершения следующего сезона.

