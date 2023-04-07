Инцидент попал на видео. Двум ворам сорвали план ограбить Месси — СМИ

7 апреля, 14:46
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Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси едва не стал жертвой ограбления, сообщает Antena 3.

В дом Месси в испанском городе Кастельдефельс, расположенном в 20 км от Барселоны, пытались ворваться два грабителя в черной одежде и капюшонах.

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Около двух ночи воры проникли на территорию виллы, где их засекли камеры видеонаблюдения, о чем сразу было сообщено в правоохранительные органы.

Видео дня

Грабители успели покинуть место преступления до прибытия полиции, так и не попав в дом звездного футболиста.

Ранее сообщалось, что воры ограбили дом футболиста Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена, когда он находился с семьей внутри.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Ограбление

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