Инцидент попал на видео. Двум ворам сорвали план ограбить Месси — СМИ 7 апреля, 14:46 Месси покинул Барселону в 2021 году (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси едва не стал жертвой ограбления, сообщает Antena 3.

В дом Месси в испанском городе Кастельдефельс, расположенном в 20 км от Барселоны, пытались ворваться два грабителя в черной одежде и капюшонах.

Около двух ночи воры проникли на территорию виллы, где их засекли камеры видеонаблюдения, о чем сразу было сообщено в правоохранительные органы.

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Грабители успели покинуть место преступления до прибытия полиции, так и не попав в дом звездного футболиста.

Ранее сообщалось, что воры ограбили дом футболиста Ливерпуля Алекса Окслейд-Чемберлена, когда он находился с семьей внутри.