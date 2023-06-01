Главный тренер ПСЖ объявил об уходе Месси из клуба 1 июня, 15:21 Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Форвард ПСЖ Лионель Месси покинет парижский клуб после завершения этого сезона.

Эту информацию подтвердил главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, сообщает RMC Sport.

Гальтье заявил, что матч против Клермона в заключительном туре чемпионата Франции станет для аргентинца последним в футболке ПСЖ.



Видео дня

«Мне выпала честь руководить лучшим игроком в истории футбола. Это будет его последний матч на Парк де Пренс. Смею надеяться, что его встретят наилучшим образом.

В этом году он был важным элементом, всегда в обойме. Замечания или критика — я не считаю их абсолютно оправданными. Когда у вас есть сезон с чемпионатом мира посередине, вы все равно получаете статистику в 21 гол и 20 результативных передач. Он всегда делал все для команды. Для меня было большой честью быть рядом с Лео на протяжении всего сезона", — сказал Гальтье.



Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года, перейдя из Барселоны.

В составе парижского клуба аргентинец выиграл два чемпионата Франции и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль.