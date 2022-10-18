«Стоимость резко выросла». Известный журналист оценил подрастающую звезду сборной Украины в 65 млн евро 18 октября, 14:44 Мудриком интересуются многие клубы Европы (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо оценил трансферную стоимость 21-летнего футболиста донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

Романо высоко оценил игру Мудрика и предположил, что его цена на футболиста резко выросла, сообщает CaughtOffside.

Журналист заявил, что ранее Шахтер могли устроить 40 млн евро за переход Мудрика, однако теперь трансферная стоимость украинца может достигать около 65 млн евро.

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«Это игрок, стоимость которого, скорее всего, резко выросла с лета. В августе донецкий Шахтер хотел за него около 50 миллионов евро. Видимо, тогда 40 миллионов евро плюс прибавки было достаточно.

Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60−65 миллионов евро", — сказал Романо.

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна за Мудрика поборются Ливерпуль, Арсенал и Севилья.