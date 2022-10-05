Звезда Шахтера впечатлил УЕФА своей техникой перед матчем с Реалом — видео

5 октября, 20:57
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Мудрик выйдет в стартовом составе «горняков» на встречу с Реалом (Фото:ФК Шахтер)

Мудрик выйдет в стартовом составе «горняков» на встречу с Реалом (Фото:ФК Шахтер)

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик впечатлил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) своей техникой перед матчем Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Шахтер можно здесь

В Instagram-аккаунте турнира появилось видео с 21-летним игроком «горняков».

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В ролике Михаил технично набивает мяч сначала внешней стороной стопы левой ноги, а затем — правой.

Видео дня

Матч между Реалом и Шахтером состоится сегодня в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Уже известно, что Мудрик выйдет в стартовом составе «горняков» на эту встречу.

Ранее Шахтер разгромно проиграл Реалу в Юношеской лиге УЕФА и потерял лидерство в группе.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид Видео ФК Шахтер Instagram

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