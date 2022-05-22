Милан впервые за 11 лет стал чемпионом Италии — видео

22 мая, 21:06
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Милан выиграл у Сассуоло со счетом 3:0 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Милан выиграл у Сассуоло со счетом 3:0 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Милан разгромил в последнем туре итальянской Серии А Сассуоло и впервые за 11 лет стал чемпионом страны.

Исход поединка в свою пользу «россонери» решили уже в первом тайме, забив в ворота соперника три мяча — дубль сделал Оливье Жиру, а еще один гол на счету Франка Кессье. Для Милана это чемпионство стало 19-м за его историю.

Видео дня

Интер, который отставал от лидера на два очка, в параллельной встрече разгромил Сампдорию. Этот результат стал слабым утешением для «нерадзурри», которые не смогли отстоять чемпионский титул.

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Результаты матчей:

Сассуоло — Милан 0:3
Голы: Жиру, 17, 32, Кессье, 36

Интер — Сампдория 3:0
Голы: Перишич, 49, Корреа, 55, 57

Турнирная таблица

Сообщалось, что Аталанта, за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, по итогам сезона чемпионата Италии не смогла пробиться в еврокубки.

НВ

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Теги:   Футбол Видео ФК Милан ФК Интер Серия А Чемпионат Италии ФК Сассуоло

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