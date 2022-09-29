Реал потерял обладателя Золотого мяча перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов 29 сентября, 09:51 У Модрича травма бедра (Фото:Reuters/Lee Smith)

Основной полузащитник мадридского Реала Лука Модрич получил травму и теперь вынужден пропустить несколько матчей.

Модрич прибыл в расположение Реала с травмой после матчей за сборную Хорватии в Лиге наций, сообщает Sport.es.

У обладателя Золотого мяча-2018 диагностировали травму мышцы бедра, на восстановление от которой требуется около 10 дней.

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Таким образом, Модрич, скорее всего, не сыграет в матчах чемпионата Испании против Осасуны и Хетафе, а также в игре 3-го тура Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, которая состоится 5 октября.

Отмечается, что хорват должен полностью восстановиться до матча с Барселоной, который состоится 16 октября.

Ранее сообщалось, что Реал пожертвовал более миллиона евро для украинских беженцев.