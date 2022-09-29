Реал потерял обладателя Золотого мяча перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов
У Модрича травма бедра (Фото:Reuters/Lee Smith)
Основной полузащитник мадридского Реала Лука Модрич получил травму и теперь вынужден пропустить несколько матчей.
Модрич прибыл в расположение Реала с травмой после матчей за сборную Хорватии в Лиге наций, сообщает Sport.es.
У обладателя Золотого мяча-2018 диагностировали травму мышцы бедра, на восстановление от которой требуется около 10 дней.
Таким образом, Модрич, скорее всего, не сыграет в матчах чемпионата Испании против Осасуны и Хетафе, а также в игре 3-го тура Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, которая состоится 5 октября.
Отмечается, что хорват должен полностью восстановиться до матча с Барселоной, который состоится 16 октября.
Ранее сообщалось, что Реал пожертвовал более миллиона евро для украинских беженцев.