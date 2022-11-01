Молодая звезда Шахтера может стать одноклубником Месси за 100 млн евро — СМИ

1 ноября, 20:14
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Шахтер оценивает Мудрик ориентировочно в 100 млн евро (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтер оценивает Мудрик ориентировочно в 100 млн евро (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

21-летний полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает SportMediaset.

По информации источника, ПСЖ, за который выступают такие звезды футбола как Лионель Месси и Неймар, готовы заплатить за Мудрика 100 млн евро.

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Ранее ассистент директора Шахтера по футболу Карло Николини заявил, что Шахтер оценивает Мудрика выше, чем Антони из Манчестер Юнайтед, за которого заплатили 100 млн евро.

Сообщалось, что после слов Николини от идеи приобретения Мудрика отказался мадридский Реал, который считает такую цену «заоблачной».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы ФК Шахтер

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