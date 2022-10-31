Осталось три претендента. Реал отказался от идеи приобретения звезды Шахтера из-за высокой цены — СМИ 31 октября, 13:21 Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Мадридский Реал не планирует подписывать молодую звезду донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика из-за его высокой трансферной стоимости, сообщает Todo Fichajes.

По информации издания, Реал окончательно отказался от идеи приобретения Мудрика, поскольку считает заявленную Шахтером цену на игрока «заоблачной».

Ранее ассистент директора Шахтера по футболу Карло Николини заявил, что Шахтер оценивает Мудрика выше, чем Антони из Манчестер Юнайтед, за которого заплатили 100 млн евро.

Видео дня

Сообщается, что интерес к Мудрику сохраняют английские Арсенал, Манчестер Сити и итальянский Ювентус, которые попытаются приобрести украинца следующим летом.

В этом сезоне Мудрик сыграл за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, отличившись 7 голами и 7 результативными передачами.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик во время матча Лиги чемпионов установил рекорд клуба по скорости.