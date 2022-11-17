«Я шокирован». Звезда Шахтера остался недоволен интервью директора клуба

17 ноября, 17:17
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В нынешнем сезоне Мудрик забил восемь мячей (Фото:ФК Шахтер)

В нынешнем сезоне Мудрик забил восемь мячей (Фото:ФК Шахтер)

Звездный вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик остался недоволен интервью генерального директора клуба Сергея Палкина, который оценил футболиста в 100 млн евро.

Слова 21-летнего футболиста приводит SportArena.

«Да, я прочитал это интервью. Узнав свою цену, я был не то что удивлен — я был шокирован. У меня — долгосрочный контракт с Шахтером, я отдаю все свои силы, энергию, чтобы команда достигала максимальных результатов.

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Понимаете, я со всем уважением отношусь к УПЛ, но у каждого футболиста есть мечта: играть в топ-клубе и в топ-лиге, я — не исключение. Но я на 100% уверен, что с чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов", — сказал Михаил.

Футболист признался, что интервью Палкина его сильно расстроило, так как указанная сумма ставит шлагбаум на его мечте попробовать себя в одном из сильнейших первенств Европы.

В нынешнем сезоне Мудрик забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач в 16 матчах за Шахтер. Его контракт с «горняками» рассчитан до конца 2026 года.

Ранее Мудрик подтвердил, что летом его хотели подписать Байер, Ницца и Брентфорд.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Сергей Палкин Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Шахтер Чемпионат Украины по футболу

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