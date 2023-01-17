«Буду скучать». Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером после перехода в Челси — видео
Мудрик будет выступать в Челси под 15-м номером (Фото:ФК Челси)
Футболист Михаил Мудрик, который на днях перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро, попрощался с «горняками».
Мудрик опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с самыми памятными моментами во время карьеры в донецкой команде.
«Мне повезло играть с такими игроками как вы, мне посчастливилось познакомиться с такими людьми как вы, спасибо за все, команда. Буду скучать», — написал Мудрик.
Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет.
Сообщалось, что 22-летний украинский футболист пришел на презентацию в Челси с флагом Украины.