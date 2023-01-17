«Буду скучать». Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером после перехода в Челси — видео 17 января, 20:08 Мудрик будет выступать в Челси под 15-м номером (Фото:ФК Челси)

Футболист Михаил Мудрик, который на днях перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро, попрощался с «горняками».

Мудрик опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с самыми памятными моментами во время карьеры в донецкой команде.

«Мне повезло играть с такими игроками как вы, мне посчастливилось познакомиться с такими людьми как вы, спасибо за все, команда. Буду скучать», — написал Мудрик.

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Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет.

Сообщалось, что 22-летний украинский футболист пришел на презентацию в Челси с флагом Украины.