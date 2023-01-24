Мудрик установил рекорд в дебютном матче за Челси

24 января, 15:42
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Мудрик перешел в Челси за 100 млн евро (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик перешел в Челси за 100 млн евро (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский новичок лондонского Челси Михаил Мудрик установил рекорд в первом же матче за синих.

В матче против английской Премьер-лиги Ливерпуля Мудрик развил скорость 36,63 км/ч, что явилось рекордом в этом сезоне английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

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Предыдущий рекорд сезона принадлежал вингеру Эвертона Энтони Гордону, разогнавшемуся до 36,61 км/ч.

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Третьим в обновленном рейтинге идет нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес — 36,53 км/ч.

https://twitter.com/OptaJoe/status/1617815666903625728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617815666903625728%7Ctwgr%5E65151c7064bf50c612020536564fa2435462362c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Ffootboll%2Fapl%2Fmudrik-vstanoviv-novij-rekord-shvidkosti-v-apl-tsogo%2F

Ранее сообщалось, что переход Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро стал самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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