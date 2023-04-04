Украинца «выгнали» в коридор. Мудрику не нашлось места в раздевалке Челси 4 апреля, 14:13 Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик столкнулся с необычной проблемой в лондонском клубе.

Из-за большого количества футболистов в команде некоторым игрокам, в том числе и украинцу, не хватило места в раздевалке, сообщает The Athletic.

После нескольких трансферов, а также возвращения футболистов после травм численность футболистов в Челси достигала 33−40 человек.

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Для такого количества раздевалка на тренировочной базе Челси оказалась слишком мала, поэтому ее пришлось переоборудовать.

Это повлекло за собой большой дискомфорт для игроков, поскольку некоторым из них, среди которых кроме Мудрика был еще один новичок команды Нони Мадуэке, приходилось сидеть на полу и переодеваться в коридоре.

В связи с этим, изменился и тренировочный процесс. На одном из занятий футболисты играли 11 на 11, а на соседнем поле проводили матч в формате 9 на 9.

Ранее сообщалось, что Челси уволил главного тренера клуба Грэма Поттера. Среди кандидатов на должность наставника «синих» называют бывшего коуча донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.