Манчестер Юнайтед разгромил Челси Мудрика и вышел в Лигу чемпионов — видео 26 мая, 09:36 Каземиро начал разгром (Фото:REUTERS/Молли Дарлингтон)

Манчестер Юнайтед со счетом 4:1 победил Челси в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед открыл счет уже на 6-й минуте после точного удара Каземиро, а до перерыва Марсьяль удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме сначала Фернандеш, а затем Рашфорд сделали счет разгромным.

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В конце матча Феликс сумел забить гол престижа, однако избежать разгрома не удалось — 1:4.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

Победа гарантировала манкунианцам путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 20/24.

Челси по итогам этого сезона не попал в еврокубки.

Манчестер Юнайтед — Челси 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен), Рашфорд, 78 — Феликс, 89

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Фото: flashscore.ua

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