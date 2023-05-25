«Ценник — большое бремя для него». Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему у Мудрика не все получается в Челси 25 мая, 23:47 «Мудрику нужно время» (Фото:Евгений Левченко через Twitter)

Бывший украинский футболист, а ныне эксперт Евгений Левченко, высказался относительно игры Михаила Мудрика за лондонский клуб.

По его словам, украинскому футболисту нужно дать еще немного времени на адаптацию.

«Когда футболист переходит в другой клуб, это всегда стресс и не всегда 100% успех. Я часто подчеркиваю: все футболисты хотят играть на лучших контрактах, но, мне кажется, надо продумать план, чтобы ты смог постепенно прогрессировать. Не могу быть уверенным, но когда у тебя есть возможность играть за рубежом с земляком, ты можешь быстрее пройти адаптацию. Это первое, что надо сделать — освоить язык, культуру, восприятие сообщества, юмора. Мы все понимаем — Михаилу нужно время».

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Также эксперт отметил, что сумма, за которую Челси приобрел Михаила давит на него и не дает раскрыться на полную.

«Да, ценник Мудрика — большое бремя для него. Он понимает, что все от него ожидают результата сразу. Да, у него для этого есть все качества, но у него нет стабильности, которую хотелось бы увидеть. Кстати, такой стабильности у него не было и в Шахтере. Он сделал очень большой шаг и я очень надеюсь, что он заиграет, но, возможно, ему необходимо сделать небольшой шаг назад, чтобы получить опыт. Ему сейчас надо играть, играть и еще раз играть на новом уровне. Здесь нужно время. Очень надеюсь и хотел бы, что бы он не сломался психологически» — сказал Левченко Украинскому футболу.

В этом сезоне в АПЛ Мудрик сыграл за Челси 15 матчей, отдал две голевые передачи и ни разу не отметился голом.

Ранее сообщалось, что Кварцяный не включил Мудрика в свой список лучших украинских футболистов современности.