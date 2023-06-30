Легионер Шахтера объявил о своем уходе из клуба 30 июня, 18:00 Невен Джурасек (по центру) (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник Шахтера Невен Джурасек сообщил, что покидает донецкий клуб.

Хорватский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил об уходе.

«Уважаемые болельщики Шахтера, наши с клубом пути разошлись. Играть за лучшую команду Украины вместе с лучшими игроками Украины было большой честью и привилегией.

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Хочу поблагодарить тренерский состав, одноклубников, всех людей, работающих в клубе, и всех болельщиков Шахтера за то, что они сделали сезон-2022/23 таким успешным и незабываемым.

Спасибо, Шахтер. Спасибо, Украина", — написал Джурасек.

Контракт 24-летнего игрока с клубом действовал до лета 2024 года и включал опцию продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Джурасек провел 26 матчей, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины заинтересовал лучший клуб Европы.