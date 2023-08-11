Неймар договорился о возвращении в Барселону — СМИ 11 августа, 19:17 Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар вернется в испанскую Барселону, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Неймар подпишет с Барселоной контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.

Зарплата бразильца в испанском клубе составит 13 млн евро.

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Для завершения трансфера Неймару остается договориться о прекращении сотрудничества с ПСЖ.

Отмечается, что стороны оптимистично оценивают возможный трансфер.

Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что Неймар настроен покинуть ПСЖ до конца летнего трансферного окна из-за негативного отношения к нему со стороны фанатов.