Неймар договорился о возвращении в Барселону — СМИ
Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар вернется в испанскую Барселону, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, Неймар подпишет с Барселоной контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.
Зарплата бразильца в испанском клубе составит 13 млн евро.
Для завершения трансфера Неймару остается договориться о прекращении сотрудничества с ПСЖ.
Отмечается, что стороны оптимистично оценивают возможный трансфер.
Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.
Ранее сообщалось, что Неймар настроен покинуть ПСЖ до конца летнего трансферного окна из-за негативного отношения к нему со стороны фанатов.