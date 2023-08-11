Неймар договорился о возвращении в Барселону — СМИ

11 августа, 19:17
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Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар вернется в испанскую Барселону, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Неймар подпишет с Барселоной контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.

Зарплата бразильца в испанском клубе составит 13 млн евро.

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Для завершения трансфера Неймару остается договориться о прекращении сотрудничества с ПСЖ.

Отмечается, что стороны оптимистично оценивают возможный трансфер.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1689980840393027584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689980840393027584%7Ctwgr%5E63766f1e3079340365e61abd7f6d03ed7ef189f5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ua-football.com%2Fua%2Fforeign%2Fspain%2F1691760967-el-chiringuito-neymar-pogodiv-iz-barselonoyu-umovi-osobistogo-kontraktu.html

Неймар выступал за Барселону в течение 2013−2017 годов, после чего перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что Неймар настроен покинуть ПСЖ до конца летнего трансферного окна из-за негативного отношения к нему со стороны фанатов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Трансферы Неймар

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