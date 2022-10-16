Один из лидеров сборной Франции пропустит ЧМ-2022 — СМИ 16 октября, 12:43 Канте не успеет восстановиться до начала турнира (Фото:Нголо Канте via Instagram)

Ключевой полузащитник сборной Франции Нголо Канте не сыграет на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за травмы, сообщает L'Équipe.

По информации источника, у полузащитника Челси диагностирован рецидив травмы задней поверхности бедра и он не успеет восстановиться к чемпионату мира.

На восстановление Канте уйдет около трех месяцев, тогда как мундиаль стартует 20 ноября.

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам должен назвать состав сборной Франции 9 ноября.



Сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2022 сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее после завершения всех отборочных матчей определились все участники ЧМ-2022.