Европейский гранд готов заплатить за футболиста сборной Украины 15 млн евро — ЗМІ 13 июля, 16:18 Николай Матвиенко может покинуть Шахтер в летнее трансферное окно (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко может стать игроком амстердамского Аякса, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, за трансфер Матвиенко Аякс готов заплатить 15 млн евро.

Как утверждает издание, переход Матвиенко в Аякс будет зависеть от того, продаст ли амстердамский клуб защитника Лисандро Мартинеса в Манчестер Юнайтед, поскольку именно украинец рассматривается ему на замену.

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Контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2025 года, а, по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 11 млн евро.



Ранее сообщалось, что Матвиенко также интересуется другой нидерландский клуб — роттердамский Фейеноорд.

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