Украинский футболист показал, как оккупанты разрушили его дом — фото 2 апреля, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мостовой (Фото:ФК Кривбасс)

Российские оккупанты обстреляли дом футболиста криворожского Кривбасса Андрей Мостового.

Об этом сообщил Мостовой на своей странице в Facebook, опубликовав несколько кадров, как дом выглядел до войны и каким он стал после прихода оккупантов.

« Наш дом асвабадили», — подписал фото Мостовой.

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Ранее Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянса.

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