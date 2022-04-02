Украинский футболист показал, как оккупанты разрушили его дом — фото
Андрей Мостовой (Фото:ФК Кривбасс)
Российские оккупанты обстреляли дом футболиста криворожского Кривбасса Андрей Мостового.
Об этом сообщил Мостовой на своей странице в Facebook, опубликовав несколько кадров, как дом выглядел до войны и каким он стал после прихода оккупантов.
« Наш дом асвабадили», — подписал фото Мостовой.
Ранее Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянса.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.