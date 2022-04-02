Украинский футболист показал, как оккупанты разрушили его дом — фото

2 апреля, 18:55
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Андрей Мостовой (Фото:ФК Кривбасс)

Андрей Мостовой (Фото:ФК Кривбасс)

Российские оккупанты обстреляли дом футболиста криворожского Кривбасса Андрей Мостового.

Об этом сообщил Мостовой на своей странице в Facebook, опубликовав несколько кадров, как дом выглядел до войны и каким он стал после прихода оккупантов.

« Наш дом асвабадили», — подписал фото Мостовой.

Видео дня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5309613262405591&id=100000709093950
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Ранее Кривбасс призвал покупать билеты на сорванный из-за полномасштабного вторжения России матч украинской Первой лиги против Альянса.

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Теги:   Футбол Оккупант Война в Украине ФК Кривбасс

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