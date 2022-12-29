«Король футбола» Пеле скончался в возрасте 82 лет 29 декабря, 21:00 Пеле в 2011 году (Фото:REUTERS/Sergio Moraes)

«Король футбола» Пеле скончался в четверг, 29 декабря, после продолжительной борьбы с раком толстой кишки, сообщает AP.

Информацию о смерти легендарного 82-летнего бразильского футболиста подтвердил его агент Джо Фрага.

Дочь Пеле Кели Насименту опубликовала в Instagram фото, на котором семья держит его за руку, и написала: «Все, чем мы являемся, — благодаря тебе. Мы бесконечно тебя любим. Покойся с миром».

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В последнее время у Пеле обострились проблемы со здоровьем. В сентябре 2021 года «Король футбола» перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. Хотя его старшая дочь Кели заявила, что у него «все хорошо», через несколько дней Пеле снова положили в реанимацию, прежде чем 30 сентября 2021 года выписали для начала химиотерапии. В декабре 2022 года стало известно, что это лечение уже не помогает.

Пеле известен как один из величайших футболистов всех времен, амбассадор «красивой игры» и единственный, кто трижды выигрывал чемпионаты мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. За свою 21-летнюю карьеру он забил забил 1283 гола в 1367 профессиональных матчах, в том числе 77 — за сборную Бразилии, пишет NYT. Правительство Бразилии объявило его национальным достоянием после победного чемпионата 1958 года.