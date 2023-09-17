«Ему нужно лучше понимать игру». Почеттино назвал основную проблему Мудрика после очередного провального матча Челси 17 сентября, 20:27 Мудрик отыграл 63 минуты в матче с Борнмутом (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Главный тренер лондонского Челси оценил игру Мудрика после матча лондонского клуба против Борнмута (0:0) в пятом туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает BBC.

В матче с Борнмутом Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

«Мудрик развивается. Ему еще нужно учиться в Премьер-лиге, она очень быстрая. Ему нужно лучше понимать игру и иногда пытаться быть больше связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для совершенствования в течение сезона», — сказал Почеттино.

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После пяти туров Челси с пятью очками занимает 14 место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Мудрик может продолжить карьеру в одном из немецких клубов.